Студентки Кабула выступили в поддержку хиджаба и талибов видео

Группа студенток Кабульского университета организовала митинг и семинар в поддержку движения "Талибан", сообщает проталибский новостной ресурс Afgan Urdu в Twitter.

По его информации, студентки выступили в поддержку решения об обязательном ношении хиджаба и раздельного от мужчин обучения. Кроме того, по сообщению ресурса, большой женский митинг в поддержку "Талибана" проходит в Герате.

Ранее в Кабуле женщины несколько раз пытались провести манифестации против талибов, требуя защиты своих прав, представительства в новом афганском правительстве и права на участие в политической жизни страны. 4 сентября талибы применили слезоточивый газ, чтобы остановить выступление женщин, которые пытались пройти к президентскому дворцу.