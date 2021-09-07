Студентки Кабула выступили в поддержку хиджаба и талибов видео
Группа студенток Кабульского университета организовала митинг и семинар в поддержку движения "Талибан", сообщает проталибский новостной ресурс Afgan Urdu в Twitter.
По его информации, студентки выступили в поддержку решения об обязательном ношении хиджаба и раздельного от мужчин обучения. Кроме того, по сообщению ресурса, большой женский митинг в поддержку "Талибана" проходит в Герате.
کابل یونیورسٹی میں طالبات نے حجاب ، طالبان کی حمایت میں سیمینار اور ریلی کا اہتمام کیا اور افغانستان میں مخلوط تعلیم کی مخالفت کی۔ pic.twitter.com/UqK5NdsHLC— افغان اردو (@AfghanUrdu) September 11, 2021
Ранее в Кабуле женщины несколько раз пытались провести манифестации против талибов, требуя защиты своих прав, представительства в новом афганском правительстве и права на участие в политической жизни страны. 4 сентября талибы применили слезоточивый газ, чтобы остановить выступление женщин, которые пытались пройти к президентскому дворцу.