Проходившие в Лачинском районе Азербайджана совместные тактические учения с боевой стрельбой спецназа Азербайджана и Турции завершились. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Согласно информации, на учениях группы спецназа успешно выполнили задачи по ведению разведки на местности со сложным рельефом, организации засад на связующих дорогах, обнаружению, нейтрализации и уничтожению диверсионных групп на местности, скрытному подходу к условному противнику путем преодоления различных препятствий и иные задачи.

В ходе учений был высоко оценен проявленный военнослужащими двух стран профессионализм.