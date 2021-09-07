Синоптики рассказали о погоде в Баку и районах
Завтра в Баку и на Апшероне ожидается погода без осадков, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 19-22, днем 27-30, в Баку ночью 20-22, днем 28-30 градусов тепла.
Атмосферное давление - 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70%, днем 40-45%.
Температура морской воды на северных пляжах Апшерона (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Ших) – 23-24 градуса.
Завтра в районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, местами интенсивные, град, утром прогнозируется туман, восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-19, днем 25-30, в горах ночью 11-16, днем 13-18 градусов тепла.