Минтруда рассказало, как поддерживает уязвимое население в Азербайджане

Государственные структуры и частные компании совместно с Министерством труда и социальной защиты населения реализовали важные проекты для поддержки лиц и семей, относящихся к уязвимым категориям населения. Об этом haqqin.az рассказали в пресс-службе Минтруда.

Согласно сообщению, только Общественное объединение «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева и сеть супермаркетов Bravo в прошлом году раздали 200 тысяч продовольственных пайков одиноким пожилым людям, одиноким лицам с инвалидностью, потерявшим главу семьи, малообеспеченным, а также семьям, где есть дети с ограниченными физическими возможностями.