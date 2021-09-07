Минтруда рассказало, как поддерживает уязвимое население в Азербайджане
Государственные структуры и частные компании совместно с Министерством труда и социальной защиты населения реализовали важные проекты для поддержки лиц и семей, относящихся к уязвимым категориям населения. Об этом haqqin.az рассказали в пресс-службе Минтруда.
Согласно сообщению, только Общественное объединение «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева и сеть супермаркетов Bravo в прошлом году раздали 200 тысяч продовольственных пайков одиноким пожилым людям, одиноким лицам с инвалидностью, потерявшим главу семьи, малообеспеченным, а также семьям, где есть дети с ограниченными физическими возможностями.
Кроме того, госструктуры (Министерство юстиции, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство транспорта, связи и высоких технологий, Генеральная прокуратура и др.) и частные компании (Azercell Telekom, Gilan Holdinq, Binə Aqro, A-Qrup Sığorta, İSR Holdinq и др.) реализовали важные социальные проекты в данном направлении. По этим проектам лицам и семьям уязвимых групп было передано 100 тысяч продовольственных пайков.
В целом в прошлом году со стороны социальных партнеров лицам и семьям уязвимых групп было предоставлено 300 тысяч продовольственных пайков.