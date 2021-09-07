В субботу, 11 сентября, в Варшаву прибудет покидающая свой пост «железный канцлер» Германии Ангела Меркель. Как предполагалось, она хотела встретиться с президентом Анджеем Дудой. Но не выйдет: по данным канцелярии главы Польши, его график, составленный еще в августе, не позволяет отклониться от намеченных мероприятий, посвященных очередной годовщине создания «Солидарности» в Катовице. Вот вам и очередной скандал в польско-германских отношениях.

По данным портала onet.pl, отказ Варшавы от встречи во время прощального визита Ангелы Меркель является косвенным ответом на ее уклонение от участия вместе с польским правительством в торжествах по случаю 30-летия договора между Германией и Польшей о добрососедстве, послужившего окончательному послевоенному примирению двух стран.

Тогда Берлин, не соглашаясь на совместное мероприятие, неофициально указал на причину такого шага — при этом не ссылался на якобы антинемецкую пропаганду, а затронул проблему Nord Stream 2, расхождения в позициях по строительству атомных электростанций в Польше, и по ситуации в Украине.

Германия, по мнению польской стороны, пошла наперекор Польше в вопросе строительства газопровода по дну Балтийского моря и не имеет права указывать Варшаве, строить ли у себя атомные электростанции, да еще и возмущаться ее точкой зрения на события в Украине. И потому ни о каком «добрососедстве» речь не может идти, хотя договор и был торжественно подписан три десятилетия назад.

Варшава отменила встречу Меркель с Дудой еще и из-за того, что Берлин сделал ее достоянием общественности, прежде опубликовав ее дату, а только потом немецкие дипломаты попросили Варшаву о таком саммите.

Упомянутые жесты Берлина означают на языке дипломатии пренебрежение по отношению к партнеру и дает право на соответствующую реакцию.

Германия, правда, еще ранее обеспокоилась некими публикациями в общественных медиа Польши, которые расценила как антинемецкие. К тому же Варшава тянула с выдачей агремана новому послу Германии в Польше, ссылаясь на его польское гражданство, о чем писал haqqin.az.