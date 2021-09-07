Эр-Рияд остался без американской противоракетной обороны?

В последние недели США вывезли из Саудовской Аравии самую передовую систему противоракетной обороны THAAD и батареи «Патриот», несмотря на то, что королевство подвергалось воздушным атакам со стороны йеменских повстанцев-хуситов . Об этом пишет израильское русскоязычное издание «Детали» со ссылкой на «Аль-Джазира».

В сообщении отмечается, что передислокация комплексов ПВО с авиабазы «Принц Султан» в районе Эр-Рияда произошла, когда арабские страны Персидского залива с беспокойством наблюдали за выводом американских войск из Афганистана.

Хотя американский военный контингент остается на Аравийском полуострове в качестве противовеса Ирану, арабские страны Персидского залива беспокоятся о планах США на будущее, поскольку их вооруженные силы ощущают растущую угрозу. Напряженность остается высокой, так как переговоры в Вене, похоже, зашли в тупик и возобновление ядерной сделки Ирана с мировыми державами под вопросом, что повышает опасность будущей конфронтации в регионе.

Авиабаза «Принц Султан», расположенная примерно в 115 км к юго-востоку от Эр-Рияда, приняла несколько тысяч американских военнослужащих после атаки ракет и беспилотников в 2019 году на центр добычи нефти королевства. К юго-западу от взлетно-посадочной полосы авиабазы на площади в один квадратный километр, отделенной земляным валом, американцы разместили батареи противоракет Patriot, а также один передовой комплекс ПВО THAAD.

На спутниковом снимке, сделанном Associated Press в конце августа, видно, что некоторые батареи были вывезены из этого района. Спутниковый снимок Planet Lab с высоким разрешением, сделанный 10 сентября, показал, что все батареи вывезены.