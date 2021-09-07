В Японии обнаружили первые случаи нового штамма Eta

В Японии подтвердили первые 18 случаев заражения вариантом коронавируса Eta. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.

По данным Минздрава Японии, 18 случаев заражения штаммом Eta обнаружили с помощью генетического анализа образцов людей, у которых был положительный результат COVID-19 во время карантинного контроля по прибытии в страну в период с декабря прошлого года по 3 сентября. Анализ проводил Национальный институт инфекционных заболеваний.

Вариант коронавируса Eta впервые зафиксировали в Великобритании в декабре прошлого года. В марте ВОЗ добавила его в свой список вариантов для наблюдения.