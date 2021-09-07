Закир Гасанов соболезнует Турции

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генштаба генералу армии Яшару Гюлеру, сообщает азербайджанское Минобороны.

"Глубоко опечален известием о гибели и ранении военнослужащих вооруженных сил братской Турции в результате нападения, предательски совершенного в сирийском городе Идлиб. Желаю упокоения душам погибших, разделяю горе утраты с их родными, выражаю глубокие соболезнования их семьям. Уверен, что турецкие вооруженные силы успешно завершат операции по борьбе с терроризмом", - говорится в соболезновании.

Ранее сообщалось, что двое турецких военнослужащих погибли и трое получили ранения в результате нападения террористов в сирийской провинции Идлиб.