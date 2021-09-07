В Панджшере заявили, что будут биться с талибами насмерть

Командир сил сопротивления в афганской провинции Панджшер заявил, что они продолжат сражаться насмерть с боевиками движения «Талибан», военные действия продолжаются.

«Я уверен, что моджахеды, силы сопротивления и ваши сыновья будут сражаться не на жизнь, а на смерть, чтобы защитить ценности и честь», – сказал один из командующих войсками сопротивления Салех Ригистани в видеообращении телеканала Tolo News, передает РИА Новости.

Ригистани добавил, что присутствие талибов в Панджшере не означает конца военных действий.