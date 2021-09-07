Госдеп пригрозил России санкциями из-за Украины

Если Москва заблокирует транзит газа через Украину, США примут меры. Об этом заявил старший советник по энергетической безопасности американского Госдепартамента Амос Хохштайн, передает ТАСС.

Если после запуска газопровода «Северный поток-2» РФ вздумает заблокировать транзит газа через украинскую территорию, Вашингтон введет санкции, пояснил Хахштайн. «Северный поток-2» — это плохая идея, опасный геополитический проект, который ничего общего с поставками газа не имеет и угрожает европейским странам», — отметил представитель Госдепа.

«Мы будем делать все, что можем, чтобы немцы были готовы к этому моменту, и чтобы Россия знала, что ей придется за это заплатить», — подчеркнул Хохштайн.