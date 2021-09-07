Эрдоган рассказал о завещании, «которое оставим турецкой молодежи»
«Турция сосредоточена на своих будущих целях. Есть те, кто хочет перевернуть эту картину с ног на голову. Мы не позволим им», - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 26-й генеральной ассамблее Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей MÜSİAD.
«Последние 20 лет Турции были отмечены борьбой за демократию и развитие в свете уроков, которые она извлекла из предыдущих 200 лет своей истории. Турция уже имеет право голоса по каждому вопросу в регионе, это даже не обсуждается. Турция занимает важное место на всех важных международных платформах», - подчеркнул Эрдоган.
Глава турецкого государства отметил, что, несмотря на все акты саботажа, которым подверглась Турция, страна шаг за шагом приближается к целям на 2023 год, обозначенным 10 лет назад. «Турция вступает в период, в рамках которого будет постепенно формировать свое видение до 2053 года - это завещание, которое мы оставим турецкой молодежи», - подчеркнул Эрдоган, его слова приводит Anadolu.
По словам турецкого лидера, экономика Турции продолжает восстанавливаться быстрыми темпами, более того, достигает новых вершин, несмотря на возникшие препятствия на ее пути.