Эрдоган рассказал о завещании, «которое оставим турецкой молодежи»

«Турция сосредоточена на своих будущих целях. Есть те, кто хочет перевернуть эту картину с ног на голову. Мы не позволим им», - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 26-й генеральной ассамблее Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей MÜSİAD.

«Последние 20 лет Турции были отмечены борьбой за демократию и развитие в свете уроков, которые она извлекла из предыдущих 200 лет своей истории. Турция уже имеет право голоса по каждому вопросу в регионе, это даже не обсуждается. Турция занимает важное место на всех важных международных платформах», - подчеркнул Эрдоган.