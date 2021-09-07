Кочаряна внезапно позвали в Москву

Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна пригласили в Москву. Об этом сообщает армянская газета «Паст» со ссылкой на источники, близкие к МИД РФ.

Источник газеты утверждает, что в Москве принято принципиальное решение о многостороннем укреплении армяно-российских связей, о придании им нового импульса. Поводом же стало, видимо, растущее влияние Турции и Азербайджана в регионе, стремление Москвы создать баланс против влияния этих двух союзных стран.

«В частности, правящая партия «Единая Россия» направила приглашение лидеру блока «Армения» Роберту Кочаряну посетить Москву для проведения политических консультаций. В ходе предстоящего визита Кочарян встретится с руководителем партии, будут обсуждены возможные развития в регионе», - пишет «Паст».

В Москву Кочарян планирует отправиться в конце предстоящей недели.