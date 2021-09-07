Как неоднократно писал haqqin.az, пристально следящий за ситуацией в Южно-Китайском море, здесь все еще остается высокий уровень напряженности, в особенности между Китаем и Тайванем. Стремление доминировать над спорными островками и акваторией, богатой нефтью и газом, подталкивает то одну, то другую сторону на новые шаги. Но не навстречу друг другу, а наоборот. Но вот оттуда пришла информация, свидетельствующая о некоторой разрядке во взаимоотношениях — пока что между Китаем и Вьетнам.

Китай и Вьетнам должны воздерживаться от односторонних действий в отношении Южно-Китайского моря, которые могут осложнить ситуацию и усугубить споры, заявил в субботу министр иностранных дел КНР Ван И вьетнамскому представителю. Об этом со ссылкой на МИД Китая сообщает Reuters.

Ван И разговаривал с заместителем премьер-министра Вьетнама Фам Бинь Мином во время визита во Вьетнам, говорится в заявлении министерства.

Китай постоянно заявляет, что имеет исторический суверенитет над большей частью водного пути, но его близкие соседи, в том числе Япония, Тайвань, Южная Корея, Вьетнам, а также Соединенные Штаты говорят, что это требование не имеет под собой никаких законных оснований. Они ссылаются при этом на документы международного права, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года, которую, кстати, Китай тоже подписал.

Проявляя дипломатический такт в переговорах с заместителем премьера из Ханоя, Ван И сказал, что обе страны должны дорожить с трудом завоеванным миром и стабильностью, достигнутыми в Южно-Китайском море, проявлять бдительность, чтобы противостоять вмешательству экстерриториальных сил, говорится в заявлении министерства.

Последнее, несомненно, указывает обеспокоенность Пекина военными маневрами США и других стран Запада, которые те оправдывают необходимостью обеспечения свободы судоходства в Южно-Китайском море.