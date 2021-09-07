Грузины украли у богатого иракца $2,6 млн и 4 килограмма золота

Уроженка Грузии и ее сообщники ограбили одного из богатых жителей Ирака, вынеся из его дома примерно 2,6 млн долларов и четыре килограмма золота, сообщает Sputnik Грузия.

Согласно информации, в краже участвовали четверо – двое организаторов и двое исполнителей. Главный фигурант дела – домработница, приехавшая в Курдскую автономию Ирака из Грузии и работавшая в семье торговца золотом.

Женщина предупредила своих сообщников, что хозяина нет дома, передала им ключи. Украденное преступники спрятали в тайнике и тут же покинули город. Грузинка сбежала в Турцию через погранпункт "Ибрагим Халил", увезя с собой 20 тысяч долларов.

Полиция обнаружила деньги и золото благодаря записям с камер видеонаблюдения. Все имущество было возвращено владельцам.