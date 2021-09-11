Иран пробует на слабо Азербайджан горячая тема
Среди множества исторических несправедливостей самая безобидная – приписывание чужих слов другому автору. Британский профсоюзный деятель Томас Даннинг когда-то замечательным образом высказался по поводу сути капитализма, и его слова так понравились Карлу Марксу, что тот включил их в свой «Капитал». Помните? О том, что капитал становится необычайно смел, когда видит значительную прибыль.
«При 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Контрабанда и торговля рабами убедительно доказывают вышесказанное». Теперь все считают, что это мысль Маркса.
В наше время торговлю рабами в этом классическом примере можно с полным правом заменить на торговлю наркотиками. Сверхвысокая прибыль подталкивает наркодельцов к невероятной изобретательности и полному отсутствию страха.
Иран - одна из самых, если не самая неблагополучная страна с точки зрения потребления и распространения наркотиков. Если выращиванием занимается Афганистан, то 50% траффика афганских опиатов идет через Иран. Здесь для нужд внутреннего рынка оседает около 40% наркотиков. Недаром по оценкам иранского Агентства по контролю наркотиков, число наркозависимых в стране составляет около 2,8 миллионов человек, то есть 5,4% взрослого населения. Это не считая тех, кто потребляет время от времени.
Уже из Ирана наркотрафик уходит по двум основным направлениям: на юг, в страны Залива и дальше, и по балканскому маршруту – в Европу. Но есть и более мелкие ручейки, один из них – через Южный Кавказ в порты Грузии и в Россию.
Стоят за этими высокоприбыльными операциями как собственно наркодельцы, так и работающие в контакте с ними представители иранских силовых структур. Так, еще в марте 2012 года Министерство финансов США назвало Голамрезу Багхбани, одного из командующих «Кудс», специальными подразделениями Корпуса стражей исламской революции, ключевой фигурой в экспорте героина на Запад. Среди «стражей» немало других лиц, которых американцы относят к международным наркодилерам.
В самом Иране идет жестокая борьба с распространением наркотиков. Не меньше половины заключенных в иранских тюрьмах связаны именно с этим преступлением. За последние три десятка лет в стычках с наркоторговцами погибло 3 700 полицейских и около 12 тысяч получили ранения, это настоящая война. Но Иран ведет и другие войны, а там наркотики ценятся как источник той самой сверхприбыли для финансирования «священной борьбы». Так, в 2008 году Управление по борьбе с наркотиками США провело масштабную операцию «Проект Кассандра», которая выявила широкие связи проиранской «Хезболлы» с сетями наркотрафика и отмывания денег, которая охватывает Европу и США. Общие доходы от этой и другой незаконной деятельности в год, по оценке американцев, составляют около миллиарда долларов. Но та операция лишь слегка задела налаженную преступную деятельность, остановить ее не удалось.
Сейчас «Хезболла» активно зарабатывает на амфетаминах. В прошлом году итальянские правоохранительные органы захватили партию в 14 тонн, которая попала в страну из Сирии, где пунктом отправки стала Латакия, порт, контролируемый иранцами, их «Хезболлой» и россиянами. Сирия давно превратилась в место подпольного производства амфетаминов из исходных материалов, которые приходят из Ирана, а затем в интересах его вооруженных прокси-групп реализуются через подпольные сети.
Нельзя априори исключать, что к этому бизнесу прильнули и гаранты безопасности режима Асада - представители российского контингента. Эту «тему» хорошо освоили еще когда-то советские «интернационалисты» в Афганистане. Нынешние куда продвинутее в этом отношении.
В свете всей этой информации с тревогой воспринимаются новости, что на азербайджанско-иранской границе выросло число попыток провоза наркотиков.
Вот вам и сухая статистика. В результате принятых Госкомитетом по таможне мер на протяжении 2020 года выявлено 111 фактов незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров из Ирана, в общей сложности изъято из незаконного оборота более 1 тонны 490 кг 495 граммов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Из них 96% составляют более опасные наркотические средства: 1 тонна 430 кг 538 грамм героина, 36 кг 702 грамма опия, 5 кг 909 грамм гашиша, 1 кг 169 грамм марихуаны, 1 кг 365 грамм кокаина, 15,5 грамма метадона, 6 кг 354 грамма метамфетамина, 1 кг 187 грамм МДМА (экстази), 9 штук клоназепама, 4 кг 600 граммов из незаконного оборота изъяли серной кислоты, 2 кг 556 грамм соляной кислоты и другие вещества.
В течение 2020 года были приняты соответствующие меры в отношении 108 подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, в том числе 79 граждан Азербайджана, в том числе 94 мужчины и 14 женщин, и 29 иностранцев (17 граждан Ирана, 5 России, 4 Грузии, 1 Украины, 1 Пакистана и 1 Турции), в 12 случаях преступная группировка, совершившая эти действия, была разоблачена.
Восстановленный после войны 132-километровый участок границы представляет большой интерес для тех, кто, видимо, им беспрепятственно пользовался раньше и теперь прощупывает возможности после того, как ситуация сильно поменялась. Идет проверка способности Азербайджана перекрыть все возможности наркотрафика из Ирана, как транзитного, так и предназначенного для распространения в стране. Это вопрос не только криминальной обстановки, но и в полной мере политический вызов, на который может быть только один ответ, решительный и жесткий.