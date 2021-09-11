Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 11 сентября 2021, 20:47

Среди множества исторических несправедливостей самая безобидная – приписывание чужих слов другому автору. Британский профсоюзный деятель Томас Даннинг когда-то замечательным образом высказался по поводу сути капитализма, и его слова так понравились Карлу Марксу, что тот включил их в свой «Капитал». Помните? О том, что капитал становится необычайно смел, когда видит значительную прибыль. «При 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Контрабанда и торговля рабами убедительно доказывают вышесказанное». Теперь все считают, что это мысль Маркса. В наше время торговлю рабами в этом классическом примере можно с полным правом заменить на торговлю наркотиками. Сверхвысокая прибыль подталкивает наркодельцов к невероятной изобретательности и полному отсутствию страха.

Иран - одна из самых, если не самая неблагополучная страна с точки зрения потребления и распространения наркотиков. Если выращиванием занимается Афганистан, то 50% траффика афганских опиатов идет через Иран. Здесь для нужд внутреннего рынка оседает около 40% наркотиков. Недаром по оценкам иранского Агентства по контролю наркотиков, число наркозависимых в стране составляет около 2,8 миллионов человек, то есть 5,4% взрослого населения. Это не считая тех, кто потребляет время от времени. Уже из Ирана наркотрафик уходит по двум основным направлениям: на юг, в страны Залива и дальше, и по балканскому маршруту – в Европу. Но есть и более мелкие ручейки, один из них – через Южный Кавказ в порты Грузии и в Россию. Стоят за этими высокоприбыльными операциями как собственно наркодельцы, так и работающие в контакте с ними представители иранских силовых структур. Так, еще в марте 2012 года Министерство финансов США назвало Голамрезу Багхбани, одного из командующих «Кудс», специальными подразделениями Корпуса стражей исламской революции, ключевой фигурой в экспорте героина на Запад. Среди «стражей» немало других лиц, которых американцы относят к международным наркодилерам.