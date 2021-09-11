Баку напомнил послу Трейси указ президента Азербайджана

«Конфликт уже в прошлом, Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность. Указом президента Азербайджана от 7 июля 2021 года созданы Восточно-Зангезурский и Карабах ский экономические районы. Эти территории являются составной частью Азербайджана, и ни о каком статусе речи быть не может, такое заявление посла США неприемлемо». Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя слова посла США в Армении: «Мы не считаем, что вопрос статуса Нагорного Карабах а решен. Он останется в повестке Минской группы».

Абдуллаева отметила: «В то время как Трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года в регионе создались новые реалии, в том числе нормализация отношений на основе принципов международного права, такое заявление представителя США служит обострению ситуации и создает необоснованные ожидания у другой стороны. То, что представитель страны-сопредседателя ОБСЕ выступает с таким заявлением в то время, когда обсуждается дальнейшая деятельность МГ ОБСЕ, наносит ущерб будущей деятельности Минской группы».

Отметим, что ранее в субботу армянские СМИ распространили заявление посла США в Ереване Линн Трейси о том, что вопрос статуса Нагорного Карабаха остается в повестке переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ. Трейси считает, что «тридцатилетний конфликт и напряженность невозможно разрешить за одну ночь», заявила о «фундаментальных вещах», «которые для нас важны. Мы не считаем, что вопрос статуса Нагорного Карабаха решен. Он останется в повестке Минской группы».