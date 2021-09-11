Странные отравления жильцов дома в Москве

Накануне в Москве скончались 61-летняя бабушка и 15-летняя внучка, которые, по предварительной информации, отравились купленным в супермаркете арбузом. Мама подростка находится в реанимации в тяжелом состоянии, пишут российские СМИ.

СМИ отмечают, что не все они ели арбузы, в частности, госпитализированные подростки накануне питались только домашней едой.

Сегодня же 12 жильцов дома, где проживали погибшие бабушка и внучка, были госпитализированы, у всех одинаковые симптомы: сильная рвота, боль в животе.

Правоохранители проверяют версию, согласно которой массовое отравление жителей дома могли вызвать химикаты, использованные строителями во время капитального ремонта дома. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ. Для проверки этого предположения полицейские взяли строительные материалы и растворы на экспертизу. Также правоохранители утверждают, что смертельный случай в одной из семей, проживающих в доме, не связан с другими случаями отравления жителей Совхозной улицы.

Жители дома рассказали СМИ о том, что прибывшие специалисты запретили пить воду из-под крана, а также взяли пробы воздуха, воды и образцы продуктов.

Новостной сайт Readovka пишет, ссылаясь на экспертов-криминалистов, что у всех госпитализированных одинаковые симптомы - очень быстрый скачок температуры до 40 градусов и судороги, напоминающие невралгию. При этом у больных нет типичных симптомов отравления, вроде жидкого стула.