Есть доказательства: в Москве заявили о вмешательстве США в выборы в России

Существуют документальные подтверждения вмешательства США в российские выборы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы на конкретных фактах изложили американской стороне ситуацию, которая доказывает, что с территории Соединенных Штатов Америки с задействованием интернет-платформ, которые принадлежат и модерируются американскими интернет-монополиями, происходят явные акты, подтвержденные документально, вмешательства в наши внутренние процессы – политические процессы, электоральные процессы, выборы», – сказала Захарова на YouTube-канале «Соловьев Live», передает РИА Новости.

По ее словам, реакции и заявлений со стороны США пока нет.

Накануне американского посла Джона Салливана вызвали в МИД. Дипломату заявили, что у Москвы есть неопровержимые доказательства нарушения российского законодательства американскими «цифровыми гигантами». Голосование на думских и иных выборах в РФ пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.