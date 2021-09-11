Премьер-лига: «Габала» вышла в лидеры, «Зиря» обыграла «Кешля»
Сегодня двумя матчами стартовал 3-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
На «Банк Республика Арене» в Масазыре «Сабах» принимал «Габалу» и уступил со счетом 0:2. Голы забивали Яови Акакпо (53-я минута) и Ульви Искендеров (90+3). «Габала» как минимум на день вышла в лидеры Премьер-лиги.
И во втором матче субботы хозяева проиграли 0:2. На «ASK Арене» «Кешля» с таким счетом оказалась слабее «Зиря». Оба гола забил Давит Волков, отличившийся на 64-й и 72-й минутах.
«Кешля» большую часть матча провела в меньшинстве – на 28-й минуте был удален Анатоле Абанг.
Завтра состоится центральный матч тура, в котором «Нефтчи» примет «Карабах». Игра пройдет на «Баксель Арене» и начнется в 20:30. Также завтра сыграют «Сабаил» и «Сумгаит». Эта игра стартует в 18:00.
Турнирное положение
1. «Габала» - 7 очков (3 матча)
2. «Сумгаит» - 6 (2)
3. «Карабах» - 4 (2)
4. «Нефтчи» - 4 (2)
5. «Зиря» - 4 (3)
6. «Сабаил» - 3 (2)
7. «Кешля» - 0 (3)
8. «Сабах» - 0 (3)