Премьер-лига: «Габала» вышла в лидеры, «Зиря» обыграла «Кешля»

На «Банк Республика Арене» в Масазыре «Сабах» принимал «Габалу» и уступил со счетом 0:2. Голы забивали Яови Акакпо (53-я минута) и Ульви Искендеров (90+3). «Габала» как минимум на день вышла в лидеры Премьер-лиги.

И во втором матче субботы хозяева проиграли 0:2. На «ASK Арене» «Кешля» с таким счетом оказалась слабее «Зиря». Оба гола забил Давит Волков, отличившийся на 64-й и 72-й минутах.

«Кешля» большую часть матча провела в меньшинстве – на 28-й минуте был удален Анатоле Абанг.

Завтра состоится центральный матч тура, в котором «Нефтчи» примет «Карабах». Игра пройдет на «Баксель Арене» и начнется в 20:30. Также завтра сыграют «Сабаил» и «Сумгаит». Эта игра стартует в 18:00.

Турнирное положение

1. «Габала» - 7 очков (3 матча)

2. «Сумгаит» - 6 (2)

3. «Карабах» - 4 (2)

4. «Нефтчи» - 4 (2)

5. «Зиря» - 4 (3)

6. «Сабаил» - 3 (2)

7. «Кешля» - 0 (3)

8. «Сабах» - 0 (3)