Независимость — сладкий плод не только для стран, народов, но и для некоторых регионов европейских государств. В Испании таких два — Страна Басков и Каталония. Если баски как-то смирились со своим статусом в королевстве, то каталонцы четыре года назад показали норов, проведя референдум об отделении от Испании. Но все пошло не по плану Барселоны. Тем не менее, в субботу ожидается попытка сепаратистов в очередной раз продемонстрировать свой характер Мадриду.

Как стало известно только что, акция с требованием независимости Каталонии состоялась сегодня в Барселоне. Митингующие направились по улицам города. Акция протеста совпадает с национальным днем Каталонии, или Диадой, в память о падении Барселоны в 1714 году в войне за испанское наследство. Как и в другие годы, марш начался в символическое время - 17 часов 14 минут, как дань уважения 1714 году.

Девиз мероприятия этого года звучит так: «Мы будем бороться за независимость и победим». На пике своего развития в 2014 году ежегодная демонстрация вывела на улицы около 1,8 миллиона человек. Хотя Каталония и была эпицентром новой волны заражения Covid-19 в июле, с тех пор ситуация улучшилась, и недавно был снят запрет на собрания более 10 человек.

Жорди Куишар, амнистированный лидер массового сепаратистского движения Omnium Cultural, сказал, что надеется «вывести сотни тысяч людей на улицы» в этом году, чтобы «еще раз доказать, что наше движение живее, чем когда-либо».

Однако многое изменилось с безумной осени 2017 года, когда попытка Каталонии отделиться от Испании спровоцировала самый серьезный политический кризис в стране за последние десятилетия.