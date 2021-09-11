Названы победители Венецианского кинофестиваля

Главный приз 78-го Венецианского кинофестиваля получил фильм «Событие» (L'Evenement) французского режиссера Одри Диван. Об этом сообщает ТАСС.



«Серебряного льва» за лучшую режиссуру жюри присудило новозеландке Джейн Кэмпион за фильм «Власть пса», гран-при фестиваля удостоен итальянский режиссер Паоло Соррентино за ленту «Рука Бога».

Лучшей актрисой признана Пенелопа Крус за роль в картине «Параллельные матери» режиссера Педро Альмодовара. Лучшим актером и обладателем «Кубка Вольпи» стал Джон Аркилла за роль в ленте «На работе: пропавшие 8» режиссера Эрика Матти.

Премия имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют досталась актеру Филиппо Скотти за фильм Соррентино. Награду за лучший сценарий получила Мэгги Джилленхол за фильм «Незнакомая дочь».