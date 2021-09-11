Посол России заявил, что талибы уже победили коррупцию и им сейчас не до инаугурации

Российский дипломат отметил, что талибы не планировали проводить церемонию инаугурации 11 сентября. «Мы еще неделю назад знали, что никакой инаугурации не будет».

«Талибан» понимает, что сейчас не время для проведения церемонии инаугурации временного правительства Афганистана: необходимо решать слишком много проблем в стране, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Также Жирнов сказал, что талибы победили коррупцию в Кабуле и в целом в Афганистане: «Что нам говорят простые афганцы: что в Кабуле талибы очень жесткой рукой побороли коррупцию. И с рыночков, базарчиков... перестали поборы взимать чиновники. Это в день примерно $500 тысяч».

Он также добавил, что таможенный пункт на границе с Пакистаном стал в день приносить налогов на $700 тыс. больше, чем было до этого, а также в стране налаживаются внутренние авиаперевозки.

Также российский дипломат сказал, что нельзя говорить, что при руководстве талибов в Афганистане все будет «безоблачно», но альтернативы их фактической власти в республике сегодня нет.