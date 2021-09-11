Лжедоктор с коронавирусом выписывал домой больных COVID

Отмечается, что, выдавая себя за врача, больной COVID-19 мужчина осуществлял выписку других больных коронавирусом, которые, по его мнению, уже выздоровели. Об этом сообщает местное издание Tuoi Tre News.

Житель вьетнамской провинции Биньзыонг, проходивший лечение от COVID-19 в одной из местных больниц, притворился врачом и выписал из больницы других пациентов с COVID-19.

В специальном приложении Zalo он создал учетную запись, назвавшись доктором Лонгом, и отправил в чат для проходящих лечение больных COVID-19 список тех пациентов, которые могут быть выписаны в конкретную дату и отправиться домой. «Все, пожалуйста, аккуратно собирайте свои вещи и собирайтесь внизу в 8:30 утра завтра», – отправил он позднее еще одно сообщение.

Узнав о выходках мужчины руководство больницы обратилось в полицию и областное управление информации и коммуникаций.

После проведения расследования мужчина признался в том, что сделал, и пообещал больше так не поступать.