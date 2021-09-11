Китай строит для Грузии тоннель к России, которым может воспользоваться и Армения

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на церемонии начала строительства назвал его «проектом века», который позволит осуществлять сообщение в любое время – в настоящее время по погодным условиям и из-за сложного рельефа дорога бывает закрыта до ста дней в году.

Девятикилометровый тоннель диаметром 15 метров на Военно-Грузинской дороге по направлению к России начали строить в Грузии, передает российская газета «Взгляд».

Строить тоннель будет компания China Railway Tunnel Group Co, Ltd (CRTG), он будет построен на участке Квешети – Коби (это коридор Север-Юг). В целом осуществление проекта общей стоимостью около 400 млн долларов подразумевает строительство трассы протяженностью 23 километра, пяти мостов и пяти тоннелей. Завершится строительство в 2024 году. Издание отмечает, что важно оно и для Армении, которая перевозит грузы по этой дороге.

Премьер Грузии подчеркнул, что это будет самый большой тоннель на Кавказе и по своим параметрам уникальный в мире.

Проект финансируется Азиатским банком развития и Европейским банком реконструкции и развития, а также правительством Грузии.