Ильгар Гусейнов, собкор 01:39

«Ереван наш сосед, а с Баку мы связаны религией, историей и культурой…» - сказал в начале 90-х, когда война в Карабахе только начиналась, тогдашний министр иностранных дел Ирана Али Акбар Велаяти. Суть этого глубокомысленного высказывания стала понятна позже, когда в Армению из Ирана в течение всех 30 лет армяно-азербайджанского конфликта в значительных объемах отправлялась финансовая и гуманитарная помощь, а под ее прикрытием и военные грузы, что сегодня уже практически не подлежит сомнению. Что же касается Азербайджана, «связанного с Ираном религиозными и культурными узами», то в Тегеране в те же годы декларировалась «политическая поддержка его требованиям вернуть оккупированные земли». Но вполголоса и неприкрыто формально. Ничего не поделаешь – сосед это свято. Но, видимо, не каждый – с иным и общие религиозно-исторические корни особого значения не имеют…

Еще зимой прошлого года haqqin.az, основываясь на данных своих источников, сообщал, что из Ирана в Армению, естественно, через Карабах, то есть незаконно, ведет проторенный маршрут, по которому в страну-оккупант идут фуры, причем совсем не с «гуманитарным продовольствием», а с горюче-смазочными материалами и, вполне вероятно, деталями оружейных установок. Более того, источник в Грузии информировал о таких же иранских грузах тому же адресату, следующих транзитом через грузинскую территорию. Он даже конкретно назвал компании-посредники, курирующие эти поставки. То есть Армения вовсе даже не сидела сложа руки в ожидании войны. Там прекрасно понимали, что она неизбежна и очень даже готовились. Иран этому активно содействовал. Помимо грузов через иранскую территорию в Армению в последние предвоенные месяцы хлынули боевики-легионеры из Сирии и других воюющих стран Ближнего Востока. И тегеранское правительство этому не только не противилось, но даже позволило устроить для отпетых террористов в своих приграничных районах перевалочные базы «для отдыха и тренировок». А когда уже развернулись полномасштабные военные действия, только единодушие и решительность азербайджанского населения южных иранских провинций не позволили осуществлять полномасштабные военные поставки армянской стороне. Но вот свершилось – Азербайджан военным путем восстановил свою территориальную целостность. Поздравления из Тегерана с этим историческим для азербайджанского народа событием были достаточно сдержанными, если не сказать уклончиво сухими. Ну да ладно, как говорится, переживем. Однако Армения, судя по всему, Тегерану теперь представляется пострадавшей стороной, которой требуются ныне еще большие «опека и забота». И караваны большегрузов, как выясняется, вновь двинулись через ирано-армянскую границу – тем же карабахским путем и так же вопреки международным нормам. Информация об этом была обнародована на азербайджанском сайте Caliber.az. По сведениям из военных источников на который ссылается сайт, через открытый неуклонно выполняющим свои обязательства по Трехстороннему соглашению Азербайджаном Лачинскому коридору только за последние три месяца проследовало более 80 фур с горючим и иными, большей частью неизвестными, грузами. Никаких разрешений азербайджанской стороны, включая командования дислоцирующихся в освобожденном Карабахе войск азербайджанской армии, ни ИРИ, ни Армянская Республика на это не получали.

Лачинский коридор, как известно, патрулируют российские миротворцы. На каком основании они попустительствуют оживленным перевозкам из Ирана в Армению – отдельный вопрос, который наверняка поднимет азербайджанское правительство. Пока же Баку счел нужным предъявить претензии Тегерану, и в начале августа иранскому послу в Азербайджане была вручена нота протеста «в связи с незаконным проездом в Карабах грузовых автомобилей из Исламской Республики». Иранской стороне и ее новому руководству напомнили, что, вступив в должность президента ИРИ, Ибрагим Раиси направил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву поздравления «с деоккупацией своих земель» и заявил, что теперь «с использованием новых возможностей и путем консультаций наше сотрудничество будет развиваться более быстрыми темпами и способствовать укреплению стабильности и мира в регионе». Оставив в стороне обтекаемо-осторожные формулировки, отметим, что вроде бы нашу страну призвали к сотрудничеству, априори предполагающему доверие сторон. А о каком доверии может идти речь, если в том же августе, когда Раиси предлагал сотрудничество, через ирано-армянскую границу по территории Азербайджана (!) в Армению осуществлялись незаконные поставки. И продолжают осуществляться, причем в еще больших масштабах. Реакция армянской стороны на протест Азербайджана проявилась лишь в том, что большегрузы до пересечения границы или сразу после нее перекрашивали и навешивали на них армянские госномера. Но как негра невозможно до неузнаваемости перекрасить в белокожего европейца, так и иранские фуры, не удается преобразить в грузовики из армянских автопарков – сквозь наспех намалеванную краску проступают закорючки персидской письменности. К тому же если машины армянские, отчего они так быстро возвращаются в Иран?

Удивляет, однако, другое: иранцы никогда и ничего не делают просто так, забесплатно, и если в годы оккупации Карабаха армяне расплачивались концессиями на разработку его месторождений, оборудованием азербайджанских предприятий, сельхозпродукцией с карабахских полей и стройматериалами с разобранных по кирпичику домов изгнанных из региона азербайджанцев, то что они дают взамен сейчас? Рассчитывать на благотворительность не особо щедрых иранцев, тем более сейчас, когда их страна в жесточайшем экономическом кризисе, вряд ли приходится, значит что-то им сулят, и они, понятное дело, на это рассчитывают. Может, расселить какую-то часть особо нищенствующего иранского населения в пока еще остающихся у армянской стороны карабахских районах? И тем самым и иранцам услужить и миру показать – вот, мол, у нас здесь люди живут и никуда уходить не собираются, а потому нужен статус автономии? Неспроста ведь иранские СМИ заговорили о том, что ИРИ «как региональная держава должен поддерживать баланс сил». Что, несомненно, озвучивает претензии официального Тегерана на особую роль в регионе. Во всяком случае в миротворцы-посредники он уже не раз набивался.