Афганские военные пилоты бежали в Узбекистан

Пилоты вооруженных сил Афганистана вместе с семьями бежали в Узбекистан. Часть из них оттуда перенаправят на американскую базу в Дохе (Катар), сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Присутствие пилотов, экипажей и членов их семей в Узбекистане — всего около 585 человек — стало проблемой для правительства Узбекистана с момента их прибытия», — отмечают в издании, поясняя, что власти Узбекистана поддерживали отношения с талибами в течение многих лет.

Движение «Талибан», в свою очередь, раскритиковало принятое решение, указывая на то, что эти пилоты «нужны своей стране», которая только начала восстанавливаться.

Подчеркивается также, что решение перевести их на американскую базу было принято при поддержке со стороны членов Конгресса США. При этом остается под вопросом судьба 46 воздушных судов, находящихся на аэродроме Термез в Узбекистане недалеко от границы с Афганистаном, в числе которых самолеты-разведчики Black Hawk и PC-12, а также советские Ми-17.