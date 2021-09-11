В 1985 году Джурабеков дослужился до должности зампреда Совета министров Узбекской ССР, после чего перешел на должность председателя Госагропрома Узбекистана, который занимал до 1990 г.

Джурабеков – фигура для Узбекистана знаковая. Начиная с 1956 года чиновник работал на различной хозяйственной, общественной и политической работе. По некоторым данным, он вырос в одной махалле Самарканда с бывшим президентом Узбекистана Исламом Каримовым, оказавший ему впоследствии безграничное доверие.

Важно отметить, что Исмаил Джурабеков с большим пиететом относился к азербайджанскому национальному лидеру Гейдару Алиеву, с которым его связали, особенно после отставки азербайджанского лидера из Политбюро, личные дружеские отношения. Джурабеков был одним из тех, кто после отставки Г.Алиева всегда был рядом с ним в Москве.

После ухода Джурабекова на пенсию, покойный президент Ислам Каримов, высоко оценивая политический опыт, назначил его своим советником. Стоит отметить, что Джурабеков считался негласным лидером т.н. самаркандского клана и сыграл большую роль в подъеме Каримова по лестнице Коммунистической партии в 1980-х годах.

О личности выдающегося государственного деятеля Джурабекова может свидетельствовать следующая история, которая произошла в 1996 году. Ислам Каримов отдал ему невыполнимый приказ — очистить и взорвать мост Хайратон через Амударью, который связывает Узбекистан с Афганистаном. Тогда узбекские власти в одностороннем порядке закрыли движение по мосту. Это было продиктовано соображениями безопасности и было связано с приходом к власти в Афганистане реакционного движения «Талибан».

«Ислам Каримов позвал меня к себе и вкратце объяснил ситуацию, сложившуюся на мосту, которая соединяла Узбекистан и Афганистан. Он назначил меня руководителем специально созданной комиссии и приказал мне добраться до места происшествия и очистить мост от афганцев, немедленно взорвав его», - рассказывает бывший чиновник.

Мост был полон афганскими женщинами, мужчинами, стариками и детьми. Их было примерно около трех-четырех тысяч.

«Они стремились к нам, желая спастись. Мы хотели помочь им, но приказ был другим — нужно было очистить и взорвать мост. Я не знал что делать. Через час мне позвонил президент и спросил: «Очистил мост? Ты его взорвал?». Я ответил, что сейчас ведутся переговоры, так как там есть люди. В ответ я услышал только: «Я не хочу ничего слышать! Ты взорвешь мост и точка!», - вспоминает Джурабеков.

Но чиновник ослушался президента и вступил в переговоры с лидерами афганских боевиков и уговорил их отступить от моста.

«Мы сразу же установили ограждения на трех точках моста: в начале, середине и в конце. Но кто-то рассказал эту ситуацию президенту. Президент не хотел меня слышать, ему было наплевать на то, что афганцы вернулись на родину. Он потребовал, чтобы я немедленно прилетел к нему. Увидев в аэропорту четыре черных Волги, я был уверен, что меня отвезут в подвал Службы национальной безопасности. Я не знал, что сказать, когда увидел президента в гневе. Тем не менее, прежде чем попасть в тюрьму, я показал чертежи и показал документы, об установлении прочных барьеров в трех местах моста, и то, что никто не может пройти туда. Я нашел в себе силы подчеркнуть, что для молодого Узбекистана важен авторитет, и если бы мы взорвали мост, то мы бы потеряли престиж на международной арене.

Президент подошел ко мне и, положив руку мне на плечо, сказал: «Ты правильно сделал, не взорвав мост. Это очень хорошо!», - рассказал Джурабеков.

P.S.Редакция haqqin.az поздравляет Исмаила Хакимовича Джурабекова с юбилеем и желает ему долгих лет жизни.