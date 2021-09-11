Россия может уничтожить и Францию… после Эстонии

Франции в случае войны с Россией грозит быстрый разгром. К такому выводу пришли эксперты американского аналитического центра RAND, пишет со ссылкой на Forbes Лента.ру.

Утверждается, что вооруженные силы Пятой Республики не обладают достаточными людскими резервами и запасами боеприпасов для длительного противостояния с Россией. Плюсами французской армии назвали современное вооружение, хорошо обученные подразделения спецназа, а также наличие ядерного оружия. Переломить ситуацию смогут США, если вовремя придут на помощь Парижу, резюмирует RAND.

О войне с Россией говорили политики и военные многих европейских государств. Последним случаем в этом ряду стало высказанное 10 сентября утверждение командующего Силами обороны Эстонии генерал-лейтенанта Мартина Херема о том, что в скором времени он ожидает нападения России на республику. По его версии, подобная атака может представлять собой «ограниченное по времени вторжение военных сил, которое будет сопровождаться другими элементами гибридной войны».