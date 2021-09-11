Израиль бомбит Газу

Истребители и вертолеты Армии обороны Израиля наносят с раннего утра удары по военным объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты по израильской территории в субботу вечером. Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

"Истребители и вертолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким целям ХАМАС в секторе Газа, включая подземные цеха по производству ракет, военный тренировочный лагерь, военную базу со складом оружия, а также диверсионный тоннель организации. Ночные атаки были осуществлены в ответ на ракетный обстрел израильской территории днем ранее", - говорится в заявлении.