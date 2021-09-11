Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 09:42

В Геранбое, как уже сообщал haqqin.az, местный бездельник и наркоман ранил ножом героя первой карабахской войны Расима Акперова… Герой Геранбоя, невредимым прошедший войну, в которой с обоих сторон погибли тысячи людей, оказался на грани смерти из-за получеловека, который не стоит и ногтя на его мизинце… Трагическая, мерзкая история, которую, однако, можно было счесть единичным случаем, если бы она действительно являлась единичной, а не оказалась в ряду свидетельств определенной тенденции. Для самоуспокоения, увы, причин нет – такое и раньше происходило и, видимо, будет происходить завтра, и касается это не только Азербайджана, но и всего постсоветского пространства.

Уж не знаю почему, то ли из-за привитой в СССР тотальной безответственности, то ли из-за массовой криминализации общества в последний период его существования, но на постсоветском пространстве расцвел какой-то беспредельный, неприкрытый цинизм, который повсеместно распространяется и ныне. Появилась особая категория людей, для которых, не побоюсь пафоса, нет ничего святого. И это очень заметно по мере того, как вы выходите из пространства идейных споров и дискуссий и окунаетесь в обычную повседневность. Замечал это еще десятки лет назад, когда подобная мерзость только-только начала принимать отчетливые очертания. Словно было два разных, непересекающихся мира: в кругу активных граждан споры о мире и войне, об экономике, судьбе государства и прочих высоких материях, но стоит выйти на улицу, тут же сталкиваешься с этим самым цинизмом и полным отсутствием какого-либо интереса к чему бы то ни было. Откровенное безразличие, потрясающая способность плевать на все на свете, махнуть рукой на все со словами: «Да ладно тебе…». Это как биться головой об стенку: вы рассуждаете о будущем страны, а в реальной жизни, как говорят англичане, «на земле» - совершенно другой мир, альтернативная реальность, где всем на все наплевать. Война? Какая-такая война? Вот больше мне делать нечего идти на какую-то войну, что я, дурак, что ли, за кого-то там воевать? Государство? А что мне государство, в гробу я его видал…

На улицах, в каждом районе и дворе десятки праздношатающихся, которым ни до чего нет дела и от которых никому нет никакой пользы, включая их родных. Когда-то они умрут, и в некрологе даже написать будет нечего – родился, жил и сдох как скотина… Жизнь идет, на наших глазах делается история, неузнаваемо меняются целые страны, целые континенты. Цивилизация идет вперед, и не за горами времена, когда люди сотворят термоядерный реактор и покорят Марс. Все течет, все изменяется, но не меняются только они. Прошло 30 лет, а эта категория граждан как слонялась бесцельно по улицам, так и бродит по ним словно во сне. В наших кавказских странах были войны, потеря территорий, гибель тысяч человек, сотни тысяч беженцев – а они стояли где-то в уголке, как будто все это их не касается. Потом были ужасные 90-е, бардак и криминал, развал всего на свете… Но пришли стабилизация, экономический рост, возвращение жизни в какую-то более или менее осязаемую норму – а они продолжали бесцельно, прислонившись к стене, стоять в углу. История проходит мимо них, а им на все плевать….

«Да ладно тебе» - слова, которые могут на корню удушить любой энтузиазм, любую идейность. Слова, после которых на всех и вся хочется махнуть рукой – ради чего все это? Ради НИХ? Да ладно вам… Время идет, народы двигаются вперед, в городах строятся небоскребы, наши страны потихоньку приближаются к международным стандартам… А эти – опять стоят или бесцельно бродят… Упрямо и тупо. Кажется, если завтра в направлении Земли полетит астероид размером с Техас, как это было 60 миллионов лет назад, они с неиссякаемым равнодушием так и останутся на улице, как будто ничего не происходит. Они всегда в стороне. Если завтра страну захватят оккупанты – то в первые месяц-два эта категория граждан этого даже не заметят. Когда заметят – им будет все равно. А вот если их попросят сотрудничать с оккупационной администрацией – согласятся без раздумий. Правда, толку от них как с козла молока, даже для оккупационной администрации. В конечном итоге они проворуются сверх меры, и их погонят и оттуда. И они вернутся туда же, где были… Именно для таких пырнуть ножом ветерана войны – плевое дело. Какая-такая война, какой там Карабах, что я там не видел… Вот сосед мне денег взаймы не дал –это главное, а вы мне про героизм рассказываете… Парадокс нашего времени: два полюса, которые странным образом оказались на одном пространстве, но между собой никак не связаны. Мир держится на энтузиастах. В том числе и на тех, кого в России называют «служивыми». Идейно мотивированных рядовых гражданах, которые своей дисциплиной, работоспособностью и законопослушанием являются опорой любой страны. Уберите из страны эту опору – и вы получите Африку, где всем на все наплевать. Это не какой-то постсоветский феномен – так было всегда и везде. Даже в Римской империи, которую на протяжении всей ее истории преимущественно возглавляли маньяки и психически неуравновешенные братоубийцы. Но сила Рима была в простых ее служаках, которые искренне верили в «римский мир» и своей организованностью и дисциплиной дали империи 600 лет жизни.