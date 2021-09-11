Жизнь героя и нож наркомана о вечном и на все времена
В Геранбое, как уже сообщал haqqin.az, местный бездельник и наркоман ранил ножом героя первой карабахской войны Расима Акперова… Герой Геранбоя, невредимым прошедший войну, в которой с обоих сторон погибли тысячи людей, оказался на грани смерти из-за получеловека, который не стоит и ногтя на его мизинце…
Трагическая, мерзкая история, которую, однако, можно было счесть единичным случаем, если бы она действительно являлась единичной, а не оказалась в ряду свидетельств определенной тенденции. Для самоуспокоения, увы, причин нет – такое и раньше происходило и, видимо, будет происходить завтра, и касается это не только Азербайджана, но и всего постсоветского пространства.
Уж не знаю почему, то ли из-за привитой в СССР тотальной безответственности, то ли из-за массовой криминализации общества в последний период его существования, но на постсоветском пространстве расцвел какой-то беспредельный, неприкрытый цинизм, который повсеместно распространяется и ныне.
Появилась особая категория людей, для которых, не побоюсь пафоса, нет ничего святого. И это очень заметно по мере того, как вы выходите из пространства идейных споров и дискуссий и окунаетесь в обычную повседневность.
Замечал это еще десятки лет назад, когда подобная мерзость только-только начала принимать отчетливые очертания. Словно было два разных, непересекающихся мира: в кругу активных граждан споры о мире и войне, об экономике, судьбе государства и прочих высоких материях, но стоит выйти на улицу, тут же сталкиваешься с этим самым цинизмом и полным отсутствием какого-либо интереса к чему бы то ни было.
Откровенное безразличие, потрясающая способность плевать на все на свете, махнуть рукой на все со словами: «Да ладно тебе…».
Это как биться головой об стенку: вы рассуждаете о будущем страны, а в реальной жизни, как говорят англичане, «на земле» - совершенно другой мир, альтернативная реальность, где всем на все наплевать.
Война? Какая-такая война? Вот больше мне делать нечего идти на какую-то войну, что я, дурак, что ли, за кого-то там воевать? Государство? А что мне государство, в гробу я его видал…
На улицах, в каждом районе и дворе десятки праздношатающихся, которым ни до чего нет дела и от которых никому нет никакой пользы, включая их родных. Когда-то они умрут, и в некрологе даже написать будет нечего – родился, жил и сдох как скотина…
Жизнь идет, на наших глазах делается история, неузнаваемо меняются целые страны, целые континенты. Цивилизация идет вперед, и не за горами времена, когда люди сотворят термоядерный реактор и покорят Марс. Все течет, все изменяется, но не меняются только они. Прошло 30 лет, а эта категория граждан как слонялась бесцельно по улицам, так и бродит по ним словно во сне.
В наших кавказских странах были войны, потеря территорий, гибель тысяч человек, сотни тысяч беженцев – а они стояли где-то в уголке, как будто все это их не касается.
Потом были ужасные 90-е, бардак и криминал, развал всего на свете… Но пришли стабилизация, экономический рост, возвращение жизни в какую-то более или менее осязаемую норму – а они продолжали бесцельно, прислонившись к стене, стоять в углу. История проходит мимо них, а им на все плевать….
«Да ладно тебе» - слова, которые могут на корню удушить любой энтузиазм, любую идейность. Слова, после которых на всех и вся хочется махнуть рукой – ради чего все это? Ради НИХ? Да ладно вам…
Время идет, народы двигаются вперед, в городах строятся небоскребы, наши страны потихоньку приближаются к международным стандартам… А эти – опять стоят или бесцельно бродят… Упрямо и тупо.
Кажется, если завтра в направлении Земли полетит астероид размером с Техас, как это было 60 миллионов лет назад, они с неиссякаемым равнодушием так и останутся на улице, как будто ничего не происходит.
Они всегда в стороне. Если завтра страну захватят оккупанты – то в первые месяц-два эта категория граждан этого даже не заметят. Когда заметят – им будет все равно. А вот если их попросят сотрудничать с оккупационной администрацией – согласятся без раздумий. Правда, толку от них как с козла молока, даже для оккупационной администрации. В конечном итоге они проворуются сверх меры, и их погонят и оттуда. И они вернутся туда же, где были…
Именно для таких пырнуть ножом ветерана войны – плевое дело. Какая-такая война, какой там Карабах, что я там не видел… Вот сосед мне денег взаймы не дал –это главное, а вы мне про героизм рассказываете… Парадокс нашего времени: два полюса, которые странным образом оказались на одном пространстве, но между собой никак не связаны.
Мир держится на энтузиастах. В том числе и на тех, кого в России называют «служивыми». Идейно мотивированных рядовых гражданах, которые своей дисциплиной, работоспособностью и законопослушанием являются опорой любой страны. Уберите из страны эту опору – и вы получите Африку, где всем на все наплевать.
Это не какой-то постсоветский феномен – так было всегда и везде. Даже в Римской империи, которую на протяжении всей ее истории преимущественно возглавляли маньяки и психически неуравновешенные братоубийцы. Но сила Рима была в простых ее служаках, которые искренне верили в «римский мир» и своей организованностью и дисциплиной дали империи 600 лет жизни.
Конечно, мы с вами не в Риме, но что верно для Рима – то верно и для Баку, Тбилиси, Киева, Москвы, Еревана… Именно средняя прослойка, сотни и тысячи простых людей, о которых мало кто знает, но которые с упорством гнут свою линию – есть залог будущего.
Если это верно для обычной жизни, то это вдвойне несомненно для армии – она держится на сотнях малозаметных героев, тех, кто в нужный момент не сдрейфил, не бросил своих сослуживцев, а во время затишья не спивался и не предавался наркотическому угару, всегда сохраняя боеспособность и рассудительность. На втором полюсе – циники, бездельники, те, кто готов насмехаться над всем на свете и, нисколько не задумываясь, бить ножом кого угодно… Балласт, который тонет сам и тащит за собой других.
Не будет в наших странах настоящего прогресса и развития, пока эта категория не будет либо стерта с лица земли, либо доведена до минимума. Совсем от нее избавиться не получится. Гораздо более развитым странам тоже не удалось изжить подобное быдло, но там, по крайней мере, оно минимизировано, находится на задворках общества и крутится в своей среде, не выходя за ее пределы.
Вероятно, по мере развития человеческого потенциала, эта проблема будет отходить на задний план и в наших странах, ведь в конце концов эволюцию пока еще никто не отменил. Но до этого благословенного времени еще надо добежать. А пока – приходится с ЭТИМ и ЭТИМИ жить…