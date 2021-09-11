Глава объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана "ТЕБИБ" Рамин Байрамлы подал прошение об отставке.

Как сообщает haqqin.az, об этом Р.Байрамлы написал в своем Твиттере. Чиновник не указал мотивы и причины, побудившие его покинуть свой пост.

Однако, необходимо напомнить, что Р.Байрамлы являлся одной из самых непопулярных фигур во власти. И общественность неоднократно возлагала ответственность именно на Р.Байрамлы за ошибки в политике проведения борьбы с пандемией коронавируса.