Известный московский благотворитель, бизнесмен Левон Арутюнян, который был родом из села Венг Агдеринского района Карабах а в период оккупации региона проводил многочисленные благотворительные акции в армянской оккупационной зоне. Однако, как писали армянские СМИ, впоследствии выяснилось, что большая часть средств, выделенных бизнесменом была прикарманена бандитским режимом сепаратистов. Скандал получился громким. Как и дело самого Айрапетяна в России, обвиненного в мошенничестве. Российское правосудие доказало, что Айрапетян кинул мать российского экс-сенатора на 700 тысяч долларов. Часть этих денег мошенник, умерший в мордовской тюрьме, отправил в благотворительных целях карабах ским сепаратистам. Но сепаратисты кинули и самого Айрапетяна.

Вплоть до своей смерти узник-благотворитель пытался вернуть награбленные и прикарманенные сепаратистами финансовые средства. Но благотворитель не успел завершить свою миссию и скончался.

«Справедливое дело» мецената-мошенника продолжила его дочь. Как сообщают армянские СМИ, дочь Айрапетяна заявила, что лжемеценат в свое время купил около десятка единиц различной строительной техники и временно передал в распоряжение оккупационной администрации села Ванк. В 2020 году выяснилось, что техника была присвоена бывшим и действующим гауляйтерами Агдере – Эдгаром Арутюняном и Андреем Саркисяном. По ее словам, эти люди использовали технику для своих личных нужд и отказались ее возвращать.

Теперь дочь просит армянские власти вмешаться в дело и обеспечить возвращение присвоенной техники. Однако, лидеры армянских сепаратистов в российской зоне ответственности в Карабахе не спешат с борьбой с бандитскими элементами в Агдере. Потому что в этой зоне действует система круговой поруки и, как выясняется после расследований армянских журналистов, именно лидеры сепаратистов, особенно бывший «президент» Бако Саакян стояли за грабительской схемой привлечения инвестиций армянской диаспоры с дальнейшим их освоением и присвоением. Скандал с семьей Айрапетяна в лишний раз убеждает армянскую диаспору в преступной сущности армянских сепаратистов в Карабахе. За громкими лозунгами национальной борьбы скрывается обыкновенные коррупция и воровство. Кто после этого поможет обреченным сепаратистам?