ФБР опубликовало первый рассекреченный документ о терактах 9/11

Дойче велле пишет, что в 16-страничном документе описываются контакты в США двух террористов с их сообщниками, имеющими гражданство Саудовской Аравии, но не содержится доказательств причастности к заговору саудовского правительства.

Выполняя указ главы Белого дома Джо Байдена о рассекречивании материалов по терактам 11 сентября 2001 года, Федеральное бюро расследований США (ФБР) опубликовало первый из рассекреченных документов.

В документе, датированном 4 апреля 2016 года и опубликованном с купюрами в 20-ю годовщину терактов, описывается интервью 2015 года с человеком, который подавал заявление на получение гражданства США, а многими годами ранее неоднократно контактировал с гражданами Саудовской Аравии, оказывавшими, по мнению следователей, "значительную материально-техническую поддержку" нескольким угонщикам самолетов 11 сентября.

Ранее семьи жертв терактов искали доказательства того, что саудовские чиновники поддерживали угонщиков самолетов и подали иск к Эр-Рияду с требованием компенсировать причиненный ущерб. Они также возражали против присутствия Байдена на траурных мероприятиях, пока информация о произошедшем не будет общедоступна.

Правительство Саудовской Аравии отрицало свою причастность к терактам и поддержало рассекречивание документов, чтобы "покончить с необоснованными обвинениями".

Комиссия, расследовавшая теракты 11 сентября 2001 года пришла к выводу, что ни правительство Саудовской Аравии, ни высокопоставленные чиновники государства не помогали в проведении атак.