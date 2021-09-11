Минобороны опубликовало зрелищные кадры учений азербайджанской армии фото; видео
На прошлой неделе военнослужащие азербайджанской армии приняли участие в Международных армейских играх, а также в ряде совместных азербайджано-турецких военных учений, в ходе которых продемонстрировали свое мастерство и профессионализм.
Министерство обороны Азербайджана представило видеокадры с наиболее значимых мероприятий минувшей недели, где были задействованы азербайджанские военные.
В видео включены кадры участия военнослужащих азербайджанской армии в Международных армейских играх, совместных азербайджано-турецких военных учений в Лачинском районе Азербайджана, лётно-тактических учений "Сокол ТурАз-2021".