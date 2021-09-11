Главные разведчики стран Центральной Азии, России, Ирана и Китая отправились в Пакистан

В Исламабаде состоялась встреча глав разведок России, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Туркмении, Пакистана, Ирана и Китая. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

Согласно информации, инициатором встречи стал директор Межведомственной разведки Пакистана генерал Фаиз Хамид.

Участники встречи обсудили ситуацию в Афганистане, обменялись мнениями о происходящем в этой республике, обсудили меры, необходимые для "прочного мира и стабильности" в регионе.

Неделей ранее власти Пакистана уже проводили похожее мероприятие, однако Россия в нем не участвовала.