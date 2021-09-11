В Украине предложили перейти с кириллицы на латиницу

Украина должна избавиться от кириллицы и перейти на латиницу, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, отметив, что английский язык должен стать обязательным для изучения с детского сада.

"Я за (введение латиницы). Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", - ответил секретарь украинского СНБО в интервью Радио Свобода на вопрос о введении латиницы.

Также Данилов подчеркнул важность изучения английского языка украинцами с самого раннего возраста. Он выступает за два языка в Украине, так как "английский язык - это язык цивилизованного общения".