Исламисты говорили, что женщины должны оставаться дома для собственной безопасности. И, конечно, риск для них очевиден, но 35-летняя мать троих детей чувствовала, что у нее мало выбора.

Менее чем через месяц после вторжения талибов в афганскую столицу Рабия Джамал приняла трудное решение - она бросит вызов сторонникам жесткой линии новых властей и вернется на работу в аэропорт Кабула.

«Мне нужны деньги, чтобы содержать семью, - сказала Рабия, одетая в темно-синий костюм и с макияжем на лице. - Я чувствовала напряжение дома ... Мне было очень плохо, - сказала она AFP. - Теперь я чувствую себя лучше».

Из более чем 80 женщин, работавших в аэропорту до того, как Кабул оказался в руках талибов 15 августа, сейчас только 12 вернулись на свои рабочие места. Но они одни из немногих столичных женщин, которым разрешено вернуться на работу.

«Талибан» предписал большинству из них не возвращаться до дальнейшего уведомления. Шесть работниц аэропорта в субботу стояли у главного входа, разговаривали и смеялись, ожидая сканирования и обыска пассажиров женского пола, летевших внутренним рейсом.

Старшая сестра Рабии, 49-летняя Кудсия Джамал, сказала AFP, что захват Кабула талибами «шокировал» ее. «Я очень боялась, - сказала мать пятерых детей, которая также является единственным кормильцем своей семьи. - Моя семья боялась за меня - они сказали мне не возвращаться - но теперь я счастлива, расслаблена... пока никаких проблем».

Права женщин в Афганистане, как известно, были резко ограничены во время первого периода правления «Талибана» в 1996–2001 годах. Теперь, после возвращения к власти, это движение утверждает, что требования будут менее радикальными.

Женщинам будет разрешено посещать университеты, если аудитории будут разделены по половому признаку, или, по крайней мере, разделены занавеской, заявили органы образования «Талибана», но женщины также должны носить абайю, полностью закрывающую одежду и закрывающую лицо вуаль.

Находясь в аэропорту, который возвращается в строй после того, как поспешный вывод американских войск сделал его непригодным для использования, Рабия говорит, что продолжит работу, если ее не заставят прекратить.

Согласно новым правилам, женщины могут работать «в соответствии с принципами ислама» - так постановил «Талибан». В то же время пока еще мало подробностей относительно того, что именно это может означать.