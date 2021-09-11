Синоптики рассказали, где будет солнечно, а где дожди
Завтра, 13 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове преимущественно без осадков, ожидается умеренный северо-восточный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии Азербайджана.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 19-22 градуса, днем 27-30 градусов тепла, в Баку ночью 20-22 градуса, днем 27-29 градусов тепла.
Атмосферное давление - 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70%, днем 40-45%.
Температура морской воды на северных пляжах Апшерона (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23 градуса, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) – 23-24 градуса.
Умеренное колебание метеорологических факторов на Апшероне будет в целом благоприятствовать самочувствию метеозависимых людей.
Завтра в регионах Азербайджана местами ожидаются дожди с грозами. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков, утром местами возможен туман. Западный ветер временами усилится. Температура воздуха составит ночью 15-19 градусов, днем 25-30 градусов тепла, в горах – ночью 11-16 градусов, днем 16-20 градусов тепла.