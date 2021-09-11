Баку предупредил Москву по Лачинскому коридору: это нарушение законов Азербайджана
Юридические и физические лица других стран и их транспортные средства не могут въезжать на территорию Азербайджана без согласия Азербайджанской Республики, и такие случаи являются нарушением законов страны.
Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в письмах Минобороны Азербайджана, направленных в российское оборонное ведомство и командованию миротворческих сил по поводу незаконного проезда транспортных средств, принадлежащих другим странам, на территорию Азербайджана, где временно размещены миротворцы РФ.
В письмах отмечается, что подобные случаи противоречат Трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики и Российской Федерации и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года, и рекомендуется пресекать их.
Напомним, накануне азербайджанские СМИ распространили информацию о том, что через открытый неуклонно выполняющим свои обязательства по Трехстороннему соглашению Азербайджаном Лачинский коридор за последние три месяца из Ирана в Армению проследовало более 80 фур с горючим и иными, большей частью неизвестными, грузами. Никаких разрешений азербайджанской стороны ни ИРИ, ни Армянская Республика на это не получали.