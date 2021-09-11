Баку предупредил Москву по Лачинскому коридору: это нарушение законов Азербайджана

Юридические и физические лица других стран и их транспортные средства не могут въезжать на территорию Азербайджана без согласия Азербайджанской Республики, и такие случаи являются нарушением законов страны.

Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в письмах Минобороны Азербайджана, направленных в российское оборонное ведомство и командованию миротворческих сил по поводу незаконного проезда транспортных средств, принадлежащих другим странам, на территорию Азербайджана, где временно размещены миротворцы РФ.