Шушинцы и агдамцы возвращаются на родину

В рамках поездки, организованной совместно Специальным представительством президента Азербайджана в Шуше и Управлением государственного заповедника города Шуша, шушинцы посетили Джыдыр Дюзю, крепостные стены, мечети Верхняя и Нижняя Говхар ага, сообщают местные СМИ. Они также смогут посетить свои дома.

Кроме того, организована очередная поездка жителей Агдама в их родной город. Агдамцев встретил спецпредставитель президента Азербайджана в Агдаме Эмин Гусейнов. Планируется, что участники поездки посетят Дворцовый комплекс Панах Али хана, Агдамский музей хлеба, Джума мечеть и крепость Шахбулаг.