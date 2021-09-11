Угур Шахин рассказал, как Pfizer сначала отказалась производить вакцину от COVID

"Ребята, это не сработает. Моя рабочая гипотеза заключается в том, что он (COVID-19) будет скоро под контролем", - ответил вице-президент и главный научный специалист по вакцинам в компании Pfizer Фил Дормитзер во время телефонного звонка в начале 2020 года, вспоминает Шахин, передает ТАСС.

Американская компания Pfizer сначала отказалась от РНК-вакцины, разработанной германской фармацевтической компанией BioNTech, так как посчитала, что коронавирусная инфекция будет быстро побеждена. Об этом рассказал в интервью газете The Daily Telegraph генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Шахин.

"После телефонного разговора с Филом я подумал секунду и сказал: "Мы позвоним ему снова через несколько недель", - рассказал глава BioNTech.

Шахин и его супруга, директор по медицинским исследованиям BioNTech Озлем Тюречи, были уверены, что согласие американского фармацевтического гиганта - лишь вопрос времени, и оказались правы. Как говорится в статье, уже через месяц они заключили сделку. О разработке совместной вакцины было объявлено в марте 2020 года. До настоящего момента около 1,4 млрд доз созданного BioNTech препарата были поставлены в 120 стран, а стоимость компании оценивается в $85 млрд.

В марте этого года Шахин и Тюречи, которые иммигрировали в Германию из Турции в детском возрасте, были награждены орденом "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" - единственным федеральным орденом ФРГ. Им награждаются жители ФРГ и иностранные граждане за особые заслуги перед Германией в области политики и экономики, а также в социальной, духовной и благотворительной сферах.