Беларусь закупит российского оружия на 1 миллиард
Минск намерен закупить российское вооружение на сумму более чем 1 млрд долларов, обсуждаются перспективы поставок в республику комплексов С-400, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Сейчас комплексами С-300 полностью перекрыто западное направление Беларуси. Но у нас добавилось южное направление», – цитирует Лукашенко БелТА со ссылкой на издание «СБ. Беларусь сегодня».
Глава белорусского государства отметил, что во второй части переговоров в Кремле с президентом России Владимиром Путиным большое внимание было уделено вопросам обороны и безопасности.