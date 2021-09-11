Мэр Парижа захотела стать первой женщиной - президентом Франции

Мэр Парижа Анн Идальго объявила о выдвижении своей кандидатуры в президенты Франции. Об этом она официально заявила в ходе выступления в Руане на севере Франции, передает агентство AFP.

"Я хочу, чтобы у всех детей Франции были такие же возможности, какие получила и я", - приводит ее слова агентство dpa.

Если дочери рабочего и швеи Анн Идальго удастся стать президентом, она станет не только первой женщиной на высшем государственном посту, но и первым главой государства с двойным гражданством: Франции и Испании, где она родилась.

По результатам опросов, уровень поддержки Идальго в настоящее время не превышает 10 процентов. Критики обвиняют парижского градоначальника в том, что она не принимает во внимание интересы жителей столичных пригородов и недостаточно знает о французских провинциях.