Первый визит начальника Генштаба Азербайджана: Велиев отбыл в Анкару
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев находится с официальным визитом в Турецкой Республике.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана, в рамках визита планируется проведение ряда встреч азербайджанской делегации с военным руководством Турецкой Республики.
На встречах будут обсуждены вопросы сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и ряде других сферах.
Минобороны Азербайджана особо подчеркивает, что первый зарубежный визит первого заместителя министра обороны Азербайджанской Республики - начальника Генерального штаба Азербайджанской Армии осуществляется именно в братскую Турецкую Республику.
Визит продлится до 14 сентября.