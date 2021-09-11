Террористы ПКК обстреляли турецких военных: есть погибший
В результате обстрела со стороны террористов ПКК на севере Ирака погиб военнослужащий ВС Турции, еще один ранен. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.
Террористы подвергли обстрелу зону проведения контртеррористической операции турецкой армии Pençe-Şimşek. Раненый военнослужащий госпитализирован.
Напомним, накануне двое турецких военнослужащих погибли, трое получили ранения в результате нападения неизвестных в сирийской провинции Идлиб.