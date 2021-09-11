Армения призывает тысячи резервистов и заявляет: «Война еще не окончена!»

В Армении продолжаются, как отмечают сами армянские СМИ - беспрецедентные по масштабам и характеру военные сборы резервистов. Первый этап начался еще 25 августа сроком на три месяца, второй трехмесячный этап сборов стартует 15 сентября. До конца года, таким образом, планируется «обстрелять» несколько тысяч резервистов, пишут армянские СМИ.

По словам военного обозревателя Нарека Нерсисяна, в Армении сборов такого масштаба не проводилось целых 15 лет, хотя закон об обороне устанавливает обязательное условие проводить сборы ежегодно. Тем не менее, в оборонном бюджете отдельной статьи расходов на проведение военных сборов не было. У многих масштабы нынешних сборов вызывают удивление, утверждает армянский военный.

"Но должен сказать, что ничего экстраординарного не происходит, Армения все еще находится в состоянии войны. С военно-политической и даже научной точки зрения война заканчивается только тогда, когда одна из сторон побеждает. Безусловно, мы понесли серьезные людские и территориальные потери (о каких территориальных потерях Армении говорит бравый армянский вояка, непонятно, вроде никто не посягал на территориальную целостность Армении - haqqin.az), но война не закончилась. С этой точки зрения подобные сборы не должны кого-то пугать или удивлять", - сказал Нерсисян Sputnik Армения.