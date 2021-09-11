«Буря на Кавказе»: Ситуация начала меняться на пятый-шестой день боев...

Фархад Мамедов, отдел информации 16:19

Как сообщалось ранее, один из ведущих аналитических центров России, Центр анализа стратегий и технологий недавно опубликовал книгу о Второй карабахской войне под названием «Буря на Кавказе». Книга анализирует войну в широком международном и региональном контексте, раскрывает много интересных и ранее не опубликованных фактов о ходе военных действий в Карабахе. Haqqın.az сообщает, что, анализируя тактику азербайджанской армии, российские аналитики отмечают, что для атаки были выбраны два основных и два вспомогательных направления. Подчеркивается, что на начальном этапе боевых действий Азербайджан бросил в бой все имеющиеся в его распоряжении силы и средства.

В первые дни военных действий в различных направлениях фронта на поле боя появились современные танки Т-90 в сопровождении БМП-3, а также относительно старые танки Т-72 и устаревшие БМП-1. Агдамское направление, которое предоставляло прямой доступ к Ханкенди, не было выбрано в качестве основного направления атаки. В книге отмечается, что карты минных полей, переданные азербайджанской стороне уже после войны, еще раз подтверждают правильность данного решения. Однако армянские позиции в направлении центра в ходе боевых действий также подвергались атаке. На северо-восточном фронте 1-й армейский корпус азербайджанской армии наступал в направлении поселка Талыш и центра Агдере. Однако из-за гористой местности атака в первые дни не была быстрой. Попытки прорвать фронт на этом направлении привели к потере нескольких танков, БТР и БМП, а также живой силы. Самым важным и перспективным направлением был юг. Здесь перед 2-м корпусом азербайджанской армии стояла задача прорвать Горадизский коридор - узкую, фактически равнинную местность шириной 4-5 км на границе с Ираном, на берегу реки Араз. Раскол фронта в этом направлении позволил продвинуться по берегу реки Араз, по Гёянской равнине. Этот участок фронта позволял эффективно использовать бронетехнику. Поэтому здесь были сосредоточены лучшие части 4-го армейского корпуса, оснащенные тяжелой техникой - танками Т-90, БМП-3, БТР-82 и современной колесной бронетехникой («Матадор» и «Мародер»).

При этом вспомогательный удар был нанесен в направлении города Физули на юге. Взятие этого города могло бы подготовить почву для глубинной атаки в нагорной части Карабаха. В книге отмечается, что азербайджанская армия, имеющая на вооружении беспилотные летательные аппараты, использовала в южном направлении и пилотируемую авиацию, хотя и ограниченно. Штурмовые бомбардировщики Су-25 поражали цели в районе городов Физули и Джебраил лазерными и неуправляемыми бомбами. Во время одного из таких вылетов один из штурмовиков Су-25 был сбит, погиб его пилот Заур Нудиралиев (Герой Отечественной войны, посмертно - ред.). После этого Азербайджан на две недели прекратил использование пилотируемой авиации, что дополнительно повысило роль беспилотной.

Согласно книге, азербайджанская армия в качестве еще одного вспомогательного направления атаки выбрала северный фронт. Здесь командование азербайджанской армии силами спецназа и подразделений 3-го армейского корпуса атаковало армянские позиции в районе Муровдагского хребта. Цель заключалась в том, чтобы взять под контроль дорогу Зод - Кельбаджар и, как следствие, перерезать одну из дорог, соединяющих Нагорный Карабах с Арменией. Бои за Муровский хребет привели к тому, что время от времени армянской стороне приходилось останавливать движение гражданского транспорта по дороге Зод - Кельбаджар, но полного закрытия дороги, по всей видимости, не произошло. В первые дни боев азербайджанская армия подавила оборону армянских сил в районе Горадизского коридора. Однако быстрого наступления не произошло из-за интенсивного минирования местности. Хотя танки и были оснащены минными тралами, продвигаться вперед даже с использованием дистанционных систем разминирования было сложно. Терявшие темп атакующие группы попадали под огонь противотанковых ракет и армянской артиллерии с тыла. Обстановка на северо-восточном фронте в первые дни боев также была непростой, атакующие силы азербайджанской армии потеряли до 15 единиц бронетехники в поселке Суговушан. Авторы книги отмечают, что ситуация начала меняться на пятый-шестой день боев. Подчеркивается, что удары азербайджанской армии по системам ПВО и артиллерии Армении начали приносить плоды, но главное, управление пехотными частями на всех направлениях вышло на качественно новый уровень. Резко возросла скорость и согласованность действий. Результат не заставил себя ждать. 2-3 октября азербайджанская армия взяла Талыш и Суговушан, продвинувшись на несколько километров в северо-восточном направлении. Однако впоследствии фронт в этом направлении стабилизировался и оставался неизменным до конца конфликта. Российские аналитики также отмечают, что главным предвестником победы азербайджанской армии был ограниченный успех, достигнутый в первые дни боев на южном фронте. Армянские силы не смогли восстановить утраченные позиции, а азербайджанские летчики и беспилотные летательные аппараты доминировали в воздухе, что не позволяло сосредоточить войска и перебросить их с одного направления на другое. «3-4 октября азербайджанская армия смогла продавить оборону в Горадизском коридоре и взяла село Беюк Марджанлы. Теперь продвигаться вдоль реки Араз стало несравненно более легкой задачей - у армянских войск уже не было сильных оборонительных позиций. Вместо укрепленного оборонительного района шириной в несколько километров у армянских сил теперь оказались десятки километров оголенных флангов, что затрудняло оборону.