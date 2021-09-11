«Буря на Кавказе»: Ситуация начала меняться на пятый-шестой день боев...
Как сообщалось ранее, один из ведущих аналитических центров России, Центр анализа стратегий и технологий недавно опубликовал книгу о Второй карабахской войне под названием «Буря на Кавказе». Книга анализирует войну в широком международном и региональном контексте, раскрывает много интересных и ранее не опубликованных фактов о ходе военных действий в Карабахе.
Haqqın.az сообщает, что, анализируя тактику азербайджанской армии, российские аналитики отмечают, что для атаки были выбраны два основных и два вспомогательных направления. Подчеркивается, что на начальном этапе боевых действий Азербайджан бросил в бой все имеющиеся в его распоряжении силы и средства.
В первые дни военных действий в различных направлениях фронта на поле боя появились современные танки Т-90 в сопровождении БМП-3, а также относительно старые танки Т-72 и устаревшие БМП-1.
Агдамское направление, которое предоставляло прямой доступ к Ханкенди, не было выбрано в качестве основного направления атаки. В книге отмечается, что карты минных полей, переданные азербайджанской стороне уже после войны, еще раз подтверждают правильность данного решения. Однако армянские позиции в направлении центра в ходе боевых действий также подвергались атаке.
На северо-восточном фронте 1-й армейский корпус азербайджанской армии наступал в направлении поселка Талыш и центра Агдере. Однако из-за гористой местности атака в первые дни не была быстрой. Попытки прорвать фронт на этом направлении привели к потере нескольких танков, БТР и БМП, а также живой силы.
Самым важным и перспективным направлением был юг. Здесь перед 2-м корпусом азербайджанской армии стояла задача прорвать Горадизский коридор - узкую, фактически равнинную местность шириной 4-5 км на границе с Ираном, на берегу реки Араз. Раскол фронта в этом направлении позволил продвинуться по берегу реки Араз, по Гёянской равнине. Этот участок фронта позволял эффективно использовать бронетехнику. Поэтому здесь были сосредоточены лучшие части 4-го армейского корпуса, оснащенные тяжелой техникой - танками Т-90, БМП-3, БТР-82 и современной колесной бронетехникой («Матадор» и «Мародер»).
При этом вспомогательный удар был нанесен в направлении города Физули на юге. Взятие этого города могло бы подготовить почву для глубинной атаки в нагорной части Карабаха.
В книге отмечается, что азербайджанская армия, имеющая на вооружении беспилотные летательные аппараты, использовала в южном направлении и пилотируемую авиацию, хотя и ограниченно. Штурмовые бомбардировщики Су-25 поражали цели в районе городов Физули и Джебраил лазерными и неуправляемыми бомбами.
Во время одного из таких вылетов один из штурмовиков Су-25 был сбит, погиб его пилот Заур Нудиралиев (Герой Отечественной войны, посмертно - ред.). После этого Азербайджан на две недели прекратил использование пилотируемой авиации, что дополнительно повысило роль беспилотной.
Согласно книге, азербайджанская армия в качестве еще одного вспомогательного направления атаки выбрала северный фронт. Здесь командование азербайджанской армии силами спецназа и подразделений 3-го армейского корпуса атаковало армянские позиции в районе Муровдагского хребта. Цель заключалась в том, чтобы взять под контроль дорогу Зод - Кельбаджар и, как следствие, перерезать одну из дорог, соединяющих Нагорный Карабах с Арменией. Бои за Муровский хребет привели к тому, что время от времени армянской стороне приходилось останавливать движение гражданского транспорта по дороге Зод - Кельбаджар, но полного закрытия дороги, по всей видимости, не произошло.
В первые дни боев азербайджанская армия подавила оборону армянских сил в районе Горадизского коридора. Однако быстрого наступления не произошло из-за интенсивного минирования местности. Хотя танки и были оснащены минными тралами, продвигаться вперед даже с использованием дистанционных систем разминирования было сложно. Терявшие темп атакующие группы попадали под огонь противотанковых ракет и армянской артиллерии с тыла.
Обстановка на северо-восточном фронте в первые дни боев также была непростой, атакующие силы азербайджанской армии потеряли до 15 единиц бронетехники в поселке Суговушан. Авторы книги отмечают, что ситуация начала меняться на пятый-шестой день боев. Подчеркивается, что удары азербайджанской армии по системам ПВО и артиллерии Армении начали приносить плоды, но главное, управление пехотными частями на всех направлениях вышло на качественно новый уровень. Резко возросла скорость и согласованность действий. Результат не заставил себя ждать. 2-3 октября азербайджанская армия взяла Талыш и Суговушан, продвинувшись на несколько километров в северо-восточном направлении. Однако впоследствии фронт в этом направлении стабилизировался и оставался неизменным до конца конфликта.
Российские аналитики также отмечают, что главным предвестником победы азербайджанской армии был ограниченный успех, достигнутый в первые дни боев на южном фронте. Армянские силы не смогли восстановить утраченные позиции, а азербайджанские летчики и беспилотные летательные аппараты доминировали в воздухе, что не позволяло сосредоточить войска и перебросить их с одного направления на другое.
«3-4 октября азербайджанская армия смогла продавить оборону в Горадизском коридоре и взяла село Беюк Марджанлы. Теперь продвигаться вдоль реки Араз стало несравненно более легкой задачей - у армянских войск уже не было сильных оборонительных позиций. Вместо укрепленного оборонительного района шириной в несколько километров у армянских сил теперь оказались десятки километров оголенных флангов, что затрудняло оборону.
Армянская армия попыталась сформировать крупную бронетанковую группу из танков и БМП и контратаковать с помощью двух бригад на южном направлении. Их план состоял в том, чтобы отрезать наступающие азербайджанские войска в долине реки Араз и перекрыть их сообщение с тылом. Однако при господстве Азербайджана в воздухе и гораздо лучшей ситуационной осведомленности это единственное крупное контрнаступление армян провалилось еще до того, как оно началось. Во второй половине дня 8 октября Минобороны Азербайджана опубликовало кадры, на которых видно, как прицельными ударами из реактивных установок залпового огня уничтожались колонны бронетехники армянских войск. На следующий день появились видеозаписи ударов по этой колонне уже беспилотниками», - говорится в книге.
Российские аналитики отмечают, что с первых часов войны бои не ограничивались передовой. Азербайджанская армия воздушными ударами поразила важные армянские цели в глубине Нагорного Карабаха, в том числе в Ханкенди, Шуше и Агдере. Один такой точный удар был нанесен 2 октября ракетой LORA по стратегически важному мосту через Лачинский коридор. Уничтожение этого моста отрезало бы одну из двух дорог, соединяющих Армению с Нагорным Карабахом, и, как следствие, значительно осложнило бы военно-гуманитарную ситуацию. Однако боеприпас пробил бетонное покрытие моста и взорвался под ним. В результате мост частично обрушился, и одна из двух полос движения осталась пригодной для движения транспорта.