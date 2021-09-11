В истории ХХI века, практически, нет крупных региональных конфликтов, в урегулировании которых не принимала участие всесильная американская дипломатия. Исключение, пожалуй, представляет Вторая Карабах ская война, в которой армия Азербайджана, разгромив армянские оккупационные войска, вернула свои суверенные территории, а сами США, загнавшие себя на последние ряды дипломатической «галерки», наблюдают оттуда за действиями России и Турции, ставших гарантами послевоенной системы региональной безопасности на Южном Кавказе.

«Мы делаем все, чтобы вернуть обе стороны за стол переговоров в формате Минской группы ОБСЕ, - подчеркнула Трейси на встрече с представителями армянских СМИ в Ереване. – Поскольку считаем, что данный вопрос должен быть решен путем переговоров…»

Что и подтвердило вчерашнее выступление Чрезвычайного и Полномочного посла США в Армении Лин Трейси, заявившей, что статус Нагорного Карабах а пока не решен.

Понятно, что карабах ский «офсайд», в который попала американская дипломатия – фактор болезненный. А после бегства из Афганистана (при всем уважении к Госдепартаменту США и его репутации «глобального решалы», смертоубийственную панику в аэропорту Кабула трудно назвать «спланированным и согласованным выводом войск»), еще и раздражающий. Отсюда, собственно, и стремление Госсекретаря США Энтони Блинкена вернуть американское присутствие в регион Южного Кавказа через « карабах ские ворота».

Отметив неготовность правительства Армении переходить к более масштабным обсуждениям, пока Азербайджан не вернет всех армянских пленных, посол США произнесла фразу, не оставляющую сомнений относительно намерений своей страны в регионе Южного Кавказа:

«Как известно, США приложили определенные усилия в этом направлении, российские коллеги также приложили усилия, и достигнуты некоторые успехи. Надеемся, что достигнем этапа, когда все пленные вернутся…»

Трудно представить, что Лин Трейси, решив завоевать расположение армянских журналистов, выступила со столь провокационными заявлениями без ведома Энтони Блинкена (в противном случае, эту даму необходимо срочно отзывать из Еревана).

Еще труднее вообразить, что шеф Госдепартамента США - опытнейший дипломат и крупный специалист по Ближнему Востоку и Центральной Азии – не понимает всей абсурдности заявлений своего посла в Армении.

Тем не менее, следуя жизненному принципу мудрых людей, в соответствии с которым лучше недооценить знания оппонента, нежели переоценить их, хочу напомнить г-же Лин Трейси, которая представляет интересы США в Армении, а не наоборот:

1) После окончания 44-дневной войны для Азербайджана не существует ни понятия «Нагорный Карабах» (есть только Карабах, чья принадлежность Азербайджанской Республике признана мировым сообществом, а потому не обсуждается), ни дипломатического термина «Минская группа ОБСЕ». Отныне территориальная целостность Азербайджанской Республики ни при каких обстоятельствах предметом обсуждения не является. Тем более, на площадке такого рудимента и банкрота, как Минская группа.

2) Госпоже Трейси следует записать себе в блокнот, что все военнопленные, захваченные азербайджанской армией в ходе 44-дневной войны, возвращены в Армению. Что же касается армянских солдат, перешедших линию азербайджанской обороны уже после войны, то статус военнопленных и, соответственно, Женевская конвенция, на них не распространяется.

3) Позиция Азербайджана озвучена не раз и на самом высоком уровне: война закончена, конфликт урегулирован, необходимо подписывать большое политическое соглашение, чтобы, наконец, перейти к мирной, созидательной жизни. Все условия для этого созданы и закреплены в трёхстороннем Соглашении от 10 ноября 2020 года. Гарантом сложившейся системы региональной безопасности является Российская Федерация и, насколько известно, ни со стороны Армении, ни со стороны Азербайджана серьезных претензий к гаранту пока не поступало.

Что же касается стремления американской дипломатии подключиться к процессу послевоенного урегулирования на Южном Кавказе, то оно, право же, несколько запоздало. Россия и Турция прекрасно справляются с ролью объективных и заинтересованных в окончательном мире посредников.

Стоит ли подключать к процессу американскую дипломатию, еще толком не оправившуюся после Афганистана?