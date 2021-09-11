Афганских беженцев расселили в роскошных виллах в Катаре
Власти Катара поселили афганских беженцев на виллах, подготовленных для гостей чемпионата мира по футболу 2022 года. Комплекс, состоящий из двухэтажных домов, находится на окраине Дохи. Сейчас здесь живут около 300 человек. Об этом пишет Спутник Узбекистан.
Покидать территорию комплекса афганцам запрещено: многие из них не вакцинированы от коронавируса.
В "городке для беженцев" есть все необходимое. Просторные комнаты, кондиционеры, мебель, бытовая техника, интернет и другие удобства.
Продукты и одежду можно получить бесплатно в ближайшем магазине. Также на территории комплекса есть детский сад, медпункт и тренажерный зал.
По вечерам катарские организации устраивают для афганцев развлекательные мероприятия и соревнования. Семьи и уличных подростков, которых привезли американцы, расселили на разные территории, чтобы шумные ребята не мешали маленьким детям и пожилым людям.
Многие беженцы не хотят надолго оставаться в Катаре, поэтому находятся в ожидании решения властей США, Канады и Германии для въезда на территорию этих стран. Напомним, что за несколько недель в страну из Афганистана эвакуировали более 58 тысяч человек.