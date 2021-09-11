Афганских беженцев расселили в роскошных виллах в Катаре

Власти Катара поселили афганских беженцев на виллах, подготовленных для гостей чемпионата мира по футболу 2022 года. Комплекс, состоящий из двухэтажных домов, находится на окраине Дохи. Сейчас здесь живут около 300 человек. Об этом пишет Спутник Узбекистан.

Покидать территорию комплекса афганцам запрещено: многие из них не вакцинированы от коронавируса.

В "городке для беженцев" есть все необходимое. Просторные комнаты, кондиционеры, мебель, бытовая техника, интернет и другие удобства.