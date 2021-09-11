Беседовали: Эйнулла Фатуллаев, Эльмир Алиев 18:51

Парадоксально, но до феноменального успеха паралимпийской сборной Азербайджана в Токио такие иностранные гиганты, как bp и "Тойота", придавали развитию спортивной жизни инвалидов в Азербайджане большее значение, чем национальное предпринимательство. Конечно же, основная тяжесть – на плечах государства и НОК, который возглавляет президент Ильхам Алиев. Но так не должно быть, в первую очередь исходя из опыта ведущих стран мира. И с нами соглашается глава Паралимпийского комитета Ильгар Рагимов, который в недоумении разводит руками. Может, после триумфа в Токио национальный бизнес пересмотрит свое отношение к развитию паралимпийского движения, которое своими достижениями вырвалось в авангард мирового спорта? Успехи остались позади. Впереди – подготовка к Олимпиаде в Париже. Поэтому мы начали вторую часть беседы с Ильгаром Рагимовым с проблем. Итак, в гостях у haqqin.az президент Паралимпийского комитета Азербайджана Ильгар Рагимов. С первой частью беседы можно ознакомиться по этой ссылке

- Как обстоят дела с финансированием? Есть ли проблемы, особенно в период пандемии? - Без проблем с финансированием, конечно, не обходится. Но наше государство уже долгие годы помогает паралимпийскому движению, благодаря чему мы укрепляем и развиваем свою деятельность. Главными донорами движения являются Министерство финансов, Министерство труда и соцзащиты и Министерство молодежи и спорта. Есть у нас и спонсоры. Это постоянные партнеры - bp и Toyota. Объем их финансирования не столь велик, но это верные друзья. Большую помощь нашим стрелкам оказал Unibank, а всем участникам Паралимпиады поддержку оказал Международный банк Азербайджана. - Учитывая большие планы комитета, в том числе и по развитию детско-юношеского паралимпийского спорта, за счет чего вы собираетесь пополнить свою финансовую базу? - Очень бы хотел, чтобы паралимпийский спорт попал в поле социальной ответственности наших бизнесменов. К сожалению, до Токио предприниматели не очень охотно нам помогали. За исключением тех компаний, которые уже назвал. Надеюсь, что токийский прорыв как-то изменит ситуацию. Между прочим, во многих странах государство помогает гораздо меньше, чем частный сектор. У нас пока наоборот. Слава Богу, президент Ильхам Алиев, который является и президентом Национального Олимпийского комитета, неизменно поддерживает паралимпийское движение. Благодаря его патронажу мы имеем государственное финансирование. Но вряд ли это правильно - у государства много других проблем. Сейчас активно восстанавливаются освобожденные земли, инфраструктурные проекты требуют многомиллионных вливаний. Почему мы должны висеть на шее у государства? Никто не призывает частные компании выделять нам миллионы, но если 15-20 предпринимателей окажут хотя бы небольшую помощь, то в совокупности это будет нормальной финансовой опорой. - Проводятся ли марафоны по сбору средств для паралимпийского движения? - В ноябре 2019 года мы вместе с Фондом Гейдара Алиева организовали очень серьезное мероприятие – ток-шоу Yenilməzlər («Непобедимые»). Пригласили известных мотиваторов - как местных, так и зарубежных. В зале были и бизнесмены. Надеялись, что это повлияет на рост социального участия предпринимателей в развитии паралимпийского движения. Мероприятие всем понравилось, но, к сожалению, пока роста заинтересованности не наблюдается. Я просто мечтаю, чтобы когда-нибудь появились серьезные спонсоры, которые возьмут на себя финансирование Национального паралимпийского комитета.

- На днях глава государства подписал распоряжение о награждении призеров Паралимпиады. Это замечательно, но мы не раз становились свидетелями, как большие призовые не лучшим образом влияли на некоторых наших олимпийцев. В паралимпийском спорте таких проблем, наверное, нет. Или все-таки кого-то приходится опускать с небес на землю? - Я с этим не сталкивался. У паралимпийцев другая мотивация, деньги им глаза не затмевают. Они хотят доказать, что являются полноправными членами этого общества, что они такие же, как все. Возможно, этот стимул даже сильнее, чем тот, который есть у олимпийцев.

- На какие средства живут паралимпийцы? Кто выделяет им зарплату? - Все они являются членами спортивных обществ, которые и выплачивают им заработную плату. НПК же как общественная организация денег спортсменам не дает. - В сегодняшней беседе мы не раз обращались к нашей победе в Отечественной войне. Хотелось бы узнать, привлекаются ли ветераны войны к паралимпийскому движению? - Это сейчас для нас одно из основных направлений. Люди, которые ценой своего здоровья освободили оккупированные территории, должны занять достойное место в нашем обществе. Среди этих ребят есть имеющие спортивные навыки. Сразу после войны мы стали приглашать наших гази в комитет, устраивали встречи с олимпийскими и паралимпийскими чемпионами. Массового обращения к нам пока нет. Ветераны сейчас восстанавливают свое здоровье. Но я думаю, что к Паралимпиаде в Париже в нашей сборной будет определенное число ветеранов. Как минимум в стрелковом спорте. Очень хотим, чтобы эти ребята нашли свое место в жизни, ну и усилили паралимпийскую сборную. За три года, которые остались до Парижа, мы сможем их хорошо подготовить. Они подняли флаг Азербайджана на освобожденных территориях, почему бы теперь не поднять его на аренах Парижа? - К слову, в паралимпийской деревне инцидентов с армянской делегацией не было? - У армян в Токио был всего один спортсмен - в легкой атлетике. С армянами у нас был инцидент, но не в Японии, а раньше. Об этом мало кто знает. Во время войны НПК как член спортивной общественности страны подключился к обращению к странам мира, чтобы донести правду о конфликте в Карабахе. Его подписали 96 наших спортивных организаций. Армения подала в суд на наш комитет. Якобы мы нарушили этические нормы международного паралимпийского движения. Мы наняли хороших адвокатов и шесть месяцев с ними судились. Армяне хотели, чтобы мы публично извинились перед ними, в противном случае требовали, чтобы нас отстранили от Паралимпийских игр. Но нам удалось в международном суде доказать, что правы мы, а не они. - Из-за коронавируса в Токио не смогли выступить паралимпийский чемпион Рио-2016 дзюдоист Рамиль Гасымов и таэквондистка Айнур Мамедова. Их отстранили от соревнований, а команду по дзюдо даже отправили на карантин. Эти ограничения сильно мешали нашим спортсменам? - Перед Паралимпиадой мы не стали вакцинировать спортсменов. Тренерский штаб учел риск того, что вакцина может отрицательно сказаться на их самочувствии и результаты снизятся. Так что на время отказались от вакцины. Айнур Мамедова заболела еще в Баку и в Токио не полетела. А Рамиль Гасымов заразился уже в Японии, и это создало нам серьезные проблемы. Из-за того, что он заболел, 14 наших спортсменов сели на карантин - не имели права выйти из своей комнаты. За этим следил специальный человек. На тренировки и соревнования их возили отдельно от других спортсменов, не разрешали заходить в общий тренировочный зал и держали в специальном помещении. Но все это не сломило наших дзюдоистов. Может, даже наоборот, по-хорошему разозлило. У нас шесть золотых медалей в дзюдо! Английский комментатор, который освещал соревнования по дзюдо, даже пошутил, что он уже наизусть выучил гимн Азербайджана. Да и вообще в паралимпийской деревне нашу страну ассоциировали с дзюдо. Как будто родина дзюдо не Япония, а Азербайджан!